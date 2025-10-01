Российский защитник «Кайрата» Сорокин получил самую низкую оценку за матч Лиги чемпионов с «Реалом»

В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 30 сентября в Алматы, «Кайрат» разгромно уступил «Реалу» (0:5). Всю встречу в составе казахстанского клуба провел 29-летний защитник Егор Сорокин, выступавший в России за «Рубин» и «Краснодар».

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все игры ЛЧ, поставили нашему легионеру низкие оценки: La Gazzetta dello Sport — 4,0, самый низкий балл среди всех участников матча, Corriere dello Sport и Tuttosport — по 5,0.

38-летний белорусский защитник Александр Мартынович, игравший в РПЛ за «Краснодар», «Урал» и «Рубин», также провел полный матч, получив 5,5 от La Gazzetta dello Sport и Сorriere dello Sport, 5,.0 от Tuttosport.

Следующую встречу в Лиге чемпионов «Кайрат» проведет 21 октября дома с «Пафосом».