Сафонов после победы в финале Лиги чемпионов: «Что, хейтеры, сейчас что скажут?»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился постом в соцсети после победы над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в Лиге чемпионов.

«Что, хейтеры, сейчас что скажут?» — сказал 28-летний голкипер в коротком видео.

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в финальном матче 30 мая и стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов из России. Также на его счету два титула в чемпионате Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В сезоне-2025/26 российский вратарь в 27 матчах пропустил 28 голов, в 12 встречах сыграл на ноль. Он играет за «ПСЖ» с июля 2024 года.

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