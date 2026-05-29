Семин: «Буду болеть за «ПСЖ», но у «Арсенала» свои преимущества»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

— Я, конечно, буду болеть за «ПСЖ». Но у «Арсенала» есть свои преимущества. Первое — психология. Они уже стали чемпионами Англии, выполнили сезонную задачу, находятся в хорошем эмоциональном состоянии. Это серьезный фактор.

Плюс защита «Арсенала». На мой взгляд, сегодня это лучшая линия обороны в мировом футболе среди клубных команд. Не знаю, будет ли играть Тимбер, но, по-моему, должен. Остальные защитники готовы. Поэтому говорить о явном фаворите я бы не стал. Это будет очень равная игра.

— Стандарты — еще один плюс «Арсенала».

— Конечно. И если анализировать, то сложно понять, как полностью нейтрализовать это оружие.

— По-вашему, главный козырь именно в стандартах?

— Не только. Есть еще один важный момент. «Арсенал» очень хорошо начинает атаки от своих ворот, через вратаря. Но при этом и сам великолепно прессингует. После потери мяча футболисты сразу вступают в отбор на чужой половине поля, — сказал «СЭ» Семин.

Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max