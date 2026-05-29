Сегодня, 20:20

Семин: «Буду болеть за «ПСЖ», но у «Арсенала» свои преимущества»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

— Я, конечно, буду болеть за «ПСЖ». Но у «Арсенала» есть свои преимущества. Первое — психология. Они уже стали чемпионами Англии, выполнили сезонную задачу, находятся в хорошем эмоциональном состоянии. Это серьезный фактор.

Плюс защита «Арсенала». На мой взгляд, сегодня это лучшая линия обороны в мировом футболе среди клубных команд. Не знаю, будет ли играть Тимбер, но, по-моему, должен. Остальные защитники готовы. Поэтому говорить о явном фаворите я бы не стал. Это будет очень равная игра.

— Стандарты — еще один плюс «Арсенала».

— Конечно. И если анализировать, то сложно понять, как полностью нейтрализовать это оружие.

— По-вашему, главный козырь именно в стандартах?

— Не только. Есть еще один важный момент. «Арсенал» очень хорошо начинает атаки от своих ворот, через вратаря. Но при этом и сам великолепно прессингует. После потери мяча футболисты сразу вступают в отбор на чужой половине поля, — сказал «СЭ» Семин.

Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Юрий Семин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Юрий Семин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
