Семин: «Хвича — лучший игрок мира на своей позиции. Чтобы выиграть «Золотой мяч», ему нужно быть заметным в финале»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, есть ли шансы у вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона.

Ранее 25-летний грузин вошел в заявку парижан на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 30 мая.

— Можно ли назвать Хвичу претендентом на «Золотой мяч»? И способен ли он сделать что-то в финале, что позволит выиграть награду даже без участия сборной Грузии в чемпионате мира?

— Для этого ему обязательно нужно ярко проявить себя. Команда должна выиграть, он должен сделать результативные действия, быть заметным. Но уже сейчас, до финала, на своей позиции он, на мой взгляд, лучший игрок мирового футбола. Если сравнивать с теми, кто претендовал на «Золотой мяч» в прошлом году, он превосходит многих. И, кстати, очень сильно прибавил в работе без мяча.

В сезоне-2025/26 Кварацхелия провел 47 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 19 голами и 10 результативными передачами.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max