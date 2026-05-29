Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

29 мая, 20:40

Семин: «Хвича — лучший игрок мира на своей позиции. Чтобы выиграть «Золотой мяч», ему нужно быть заметным в финале»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, есть ли шансы у вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона.

Ранее 25-летний грузин вошел в заявку парижан на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 30 мая.

— Можно ли назвать Хвичу претендентом на «Золотой мяч»? И способен ли он сделать что-то в финале, что позволит выиграть награду даже без участия сборной Грузии в чемпионате мира?

— Для этого ему обязательно нужно ярко проявить себя. Команда должна выиграть, он должен сделать результативные действия, быть заметным. Но уже сейчас, до финала, на своей позиции он, на мой взгляд, лучший игрок мирового футбола. Если сравнивать с теми, кто претендовал на «Золотой мяч» в прошлом году, он превосходит многих. И, кстати, очень сильно прибавил в работе без мяча.

В сезоне-2025/26 Кварацхелия провел 47 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 19 голами и 10 результативными передачами.

Юрий Семин поделился ожиданиями от&nbsp;финала Лиги чемпионов.«Идеальный результат — 2:2, а в серии пенальти героем станет Сафонов!» Юрий Семин перед финалом Лиги чемпионов

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Барко не переподписывает контракт со «Спартаком», Батраков почти в «ПСЖ», «Зенит» с новым нападающим. Главные трансферные слухи РПЛ
Карта ответных ударов Армии России по объектам ВПК Украины
???????Путин призвал запустить проект «Библиотека литературных шедевров народов России»
Журналистка Оуэнс снова назвала жену Макрона мужчиной
«Можем выиграть не один Кубок». Демидов: первый год в НХЛ, лето в Канаде, новый контракт с «Монреалем»
Счета Елены Исинбаевой могут заблокировать из-за долга в 705 тысяч рублей
Популярное видео
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2026: «ПСЖ» с Сафоновым победил «Арсенал»
Сафонов рассказал о дне после финала ЛЧ: «Послушали обращение Макрона, как и в прошлом году»
«Турбулентность ясного неба». Колонка Казанского — о своей комментаторской работе на финале ЛЧ
Познер рассказал о поездке в Будапешт на финал ЛЧ: «Для меня ясно, что «ПСЖ» — лучшая команда мира сейчас»
Денис Адамов — про Сафонова: «Мы все рады за Матвея. За счет труда многое можно сделать»
Сафонов: «За весь матч с «Арсеналом» я не сделал ни одного сейва. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл»
Сафонов: «Главное, что мне удалось разделить эмоции после победы в ЛЧ со своим самым близким человеком»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Энрике — о финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»: «Уверенность «ПСЖ» — в том, что мы действующие чемпионы»

Семин: «Если Сафонов выиграет Лигу чемпионов, это повлияет на его оценку в мировом футболе»
Новости
RSS RSS
Все новости