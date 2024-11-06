Тарханов: «Реал» хоть и уступил «Милану», но играл качественно»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на поражения «Реала» и «Манчестер Сити» в матчах общего этапа Лиги чемпионов.

«Проиграли они, но одну-две игры не считается на такой длинной дистанции. Я не могу сказать, что «Реал» и «Манчестер Сити» уже не гегемоны. Бывает такое, что не получается, потому что «Реал» хоть и проиграл «Милану», но играл качественно», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Во вторник, 5 ноября, «Реал» на своем поле уступил «Милану» со счетом 1:3, а «Манчестер Сити» на выезде разгромно проиграл «Спортингу» (1:4).