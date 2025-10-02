Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:09

Сафонов сделал отсыл к Головину: «Вот и лузнула «Барса»

Алина Савинова

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором поделился эмоциями от победы команды над «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла 1 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. Сафонов провел матч на скамейке запасных.

«Матчи такого уровня — это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчеркивают силу и характер команды в случае победы. Я горжусь своей командой за проявленное стремление к результату и особенно рад за молодых ребят, которые получают шанс и смело проявляют себя в таких больших играх!» — написал Сафонов.

В конце поста вратарь упомянул фразу своего соотечественника, полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за матчем со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает мое желание вернуться и изменить ситуацию. Отдельное спасибо нашим болельщикам, что приехали нас поддержать на этот матч. Как говорили классики: «Ну вот и лузнула Барса!» — отметил Сафонов.

В сезоне-2024/25 Головин отреагировал словами «Ну вот и лузнула Барса!» на победу монегасков над «Барселоной» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» набрал шесть очков в двух турах общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч в турнире парижане проведут 21 октября против «Байера».

Источник: https://t.me/motya_39/373
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Головин
Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
В Италии не впечатлены игрой конкурента Сафонова в Лиге чемпионов
Оформивший хет-трик Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Кейн ответил, готова ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов
«Любимый гол — с центра поля за «Баварию». Мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира». Интервью Харри Кейна
Глава «Кайрата» — о «Реале»: «Именно в таких матчах мы растем быстрее всего»
Глава «Кайрата»: «Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Степочкин

    Сафонов, мы одинаково вчера смотрели футбол Барселона-ПСЖ. Ты на лавке, я на лавке.. Пустот вообще на диване лежа смотрел.)

    02.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Кожаные штаны еще не протер на бенче?

    02.10.2025

    • Оформивший хет-трик Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

    В Италии не впечатлены игрой конкурента Сафонова в Лиге чемпионов

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости