Сафонов сделал отсыл к Головину: «Вот и лузнула «Барса»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором поделился эмоциями от победы команды над «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла 1 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. Сафонов провел матч на скамейке запасных.

«Матчи такого уровня — это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчеркивают силу и характер команды в случае победы. Я горжусь своей командой за проявленное стремление к результату и особенно рад за молодых ребят, которые получают шанс и смело проявляют себя в таких больших играх!» — написал Сафонов.

В конце поста вратарь упомянул фразу своего соотечественника, полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за матчем со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает мое желание вернуться и изменить ситуацию. Отдельное спасибо нашим болельщикам, что приехали нас поддержать на этот матч. Как говорили классики: «Ну вот и лузнула Барса!» — отметил Сафонов.

В сезоне-2024/25 Головин отреагировал словами «Ну вот и лузнула Барса!» на победу монегасков над «Барселоной» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» набрал шесть очков в двух турах общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч в турнире парижане проведут 21 октября против «Байера».