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9 декабря 2025, 14:53

Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Алина Савинова

«ПСЖ» объявил имена футболистов, которые вошли в заявку на матч с «Атлетиком» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В список включен российский голкипер Матвей Сафонов. Основной вратарь парижан Люка Шевалье пропустит игру из-за травмы, полученной в 14-м туре чемпионата Франции против «Монако» (0:1).

Также в заявку «ПСЖ» попал украинский защитник Илья Забарный. Матч с «Атлетиком» может стать первой совместной игрой Сафонова и Забарного за парижскую команду.

6 декабря Сафонов принял участие в домашнем матче 15-го тура лиги 1 с «Ренном» (5:0). 26-летний россиянин впервые вышел на поле в сезоне-2025/26.

«ПСЖ» и «Атлетик» сыграют в Лиге чемпионов в среду, 10 декабря, в Бильбао.

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Люка Шевалье
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Илья Забарный
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Источник: Шевалье не попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»

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