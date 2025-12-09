Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»

«ПСЖ» объявил имена футболистов, которые вошли в заявку на матч с «Атлетиком» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В список включен российский голкипер Матвей Сафонов. Основной вратарь парижан Люка Шевалье пропустит игру из-за травмы, полученной в 14-м туре чемпионата Франции против «Монако» (0:1).

Также в заявку «ПСЖ» попал украинский защитник Илья Забарный. Матч с «Атлетиком» может стать первой совместной игрой Сафонова и Забарного за парижскую команду.

6 декабря Сафонов принял участие в домашнем матче 15-го тура лиги 1 с «Ренном» (5:0). 26-летний россиянин впервые вышел на поле в сезоне-2025/26.

«ПСЖ» и «Атлетик» сыграют в Лиге чемпионов в среду, 10 декабря, в Бильбао.