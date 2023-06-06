Карасев — о Лиге чемпионов: «Смотришь пять минут и переключаешь. Видимо, напоминает что-то»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал «СЭ», что не смотрит полные матчи Лиги чемпионов.

— Когда слышите гимн Лиги чемпионов, какие-то эмоции он вызывает?

— Сейчас уже нет. Стал меньше смотреть. Видимо, напоминает что-то. Смотришь пять минут и переключаешь. Я в курсе всех судейских моментов, но полные игры не смотрю.

В финале плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23 сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в 22.00 мск.