Российские клубы ни разу не победили в 14 матчах группового турнира еврокубков

Во вторник, 24 ноября, «Зенит» и «Краснодар» потерпели поражения в 4-м туре Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые уступили «Лацио» (1:3), а «быки» — «Севилье» (1:2).

Таким образом, безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках в этом сезоне составляет уже 14 матчей. Команды из РПЛ ни разу не выиграли на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, на этой неделе «Локомотив» в Лиге чемпионов встретится с «Атлетико», а ЦСКА в четверг сыграет в Лиге Европы с «Фейеноордом».