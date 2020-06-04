Россия может провести мини-турнир Лиги чемпионов? Реакция Алексея Сорокина

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что ему ничего неизвестно о планах России провести мини-турнир Лиги чемпионов. Немецкое издание Bild сообщило, что Россия претендует вместе с Португалией и Германией.

— Мне ничего про это неизвестно, — цитирует Сорокина РИА «Новости». — Лично ко мне о возможности России провести финал Лиги чемпионов никто не обращался. И официально в УЕФА такого обсуждения, связанного с Россией, не было. Но я могу базироваться только на официальных встречах. Единственное, что я знаю опять же из прессы, что Стамбул испытывает некие затруднения. Окончательно это выяснится 17 июня.

Bild: Германия, Португалия и Россия претендуют на проведение финального турнира ЛЧ