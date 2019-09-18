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Баркли жалеет о промахе с пенальти в матче с «Валенсией». Он отобрал мяч у партнеров по «Челси»

16:54
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Полузащитник «Челси» Росс Баркли ответил на вопрос, будет ли он и дальше пробивать пенальти. В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Валенсии» (0:1) англичанин не реализовал одиннадцатиметровый на 87-й минуте.

25-летний игрок не является штатным пенальтистом «синих», но сказал партнерам, что очень уверен в себе и обязательно забьет. У него возникла перепалка с нападающим Виллианом, после чего Баркли пробил в перекладину.

— Я не сдамся и продолжу пробивать пенальти, — приводит слова Баркли The Sun. — К сожалению, вчера я подвел свою команду, но пенальти не забивают все. Я не забил вчера, но при этом чувствовал в себе уверенность.

Это не конец света. У нас есть еще 5 матчей в групповом турнире Лиги чемпионов, и в каждом из них мы будем стараться победить. Глупо отрицать, что я подавлен случившимся. Это была разочаровывающая ночь для всех нас.

В текущем сезоне Баркли провел 6 матчей за «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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