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Роналду забил 750-й гол в карьере

01:38

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (3:0). Для 35-летнего форварда этот гол стал 750-м в составе клубов и сборной Португалии. Ровно 10 процентов из них (75) он провел в составе «Юве».

5 мячей Роналду забил за родной «Спортинг», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за «Реал», 102 — за сборную.

Роналду — лидер по количеству голов в Лиге чемпионов (132), а в истории сборных занимает второе место после иранца Али Даеи (109).

Ювентус — Динамо К

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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