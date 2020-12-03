Роналду забил 750-й гол в карьере
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (3:0). Для 35-летнего форварда этот гол стал 750-м в составе клубов и сборной Португалии. Ровно 10 процентов из них (75) он провел в составе «Юве».
5 мячей Роналду забил за родной «Спортинг», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за «Реал», 102 — за сборную.
Роналду — лидер по количеству голов в Лиге чемпионов (132), а в истории сборных занимает второе место после иранца Али Даеи (109).
750 — Cristiano Ronaldo scored his 750th goal among clubs and senior National team, with 10% of these being scored for Juventus. Limitless.#JuveDynamo #UCL pic.twitter.com/Mmm4Xov19x— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 2, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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