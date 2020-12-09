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Роналду: «Я никогда не видел в Месси соперника»

08:26
Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото Reuters
Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих отношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси после победы над сине-гранатовыми (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— У нас с Месси всегда были теплые отношения, — приводит Goal слова Роналду. — Мы с ним пересекались на различных церемониях 12-14 лет. Я никогда не видел в Лионеле соперника. Он всегда старается ради успехов команды, как и я. Соперничество важно для прессы и для шоу, но мы с Месси всегда отлично ладили друг с другом.

С 2009 по 2018 год Роналду выступал за принципиального соперника «Барсы» — «Реал», с 2008 года они выиграли на двоих 11 «Золотых мячей» из 12. Кроме того, только Месси и Роналду забили больше ста мячей в Лиге чемпионов (118 и 132 соответственно).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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