Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» против «Ференцвароша»

«Ференцварош» и «Ювентус» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов. С первых минут у гостей выйдет Криштиану Роналду. Португальский форвард пропустил две первые игры из-за коронавируса.

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Двали, Ботко, Сомалиа, Харатин, Шигер, Зубков, Исаэл, Нгуэн.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Рабьо, Артур, Рэмзи, Кьеза, Мората, Роналду.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.