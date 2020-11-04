Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» против «Ференцвароша»
22:07
«Ференцварош» и «Ювентус» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов. С первых минут у гостей выйдет Криштиану Роналду. Португальский форвард пропустил две первые игры из-за коронавируса.
«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Двали, Ботко, Сомалиа, Харатин, Шигер, Зубков, Исаэл, Нгуэн.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Рабьо, Артур, Рэмзи, Кьеза, Мората, Роналду.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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