00:42 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду впервые с 2010 года не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

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"Ювентус" уступил "Аяксу" (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей в полуфинал вышел голландский клуб.

Форвард "Юве" Криштиану Роналду не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года. В 2010 году "Реал" вместе с ним уступил "Лиону" (0:1, 1:1) в 1/8 финала турнира.

В составе "Реала" Роналду четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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Ювентус - Аякс

 

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https://www.sport-express.ru/football/champions-league

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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