14:15 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду вернулся к тренировкам в общей группе

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился после травмы и сможет принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Аякса".

По информации CalcioMercato и La Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец занимается в общей группе без ограничей.

Также к тренировкам вернулся полузащитник Дуглас Коста.

Участие в матче защитника Джорджо Кьеллини (травма икроножной мышцы) и хавбека Эмре Джана (травма голеностопа) находится под вопросом. 

Первый четвертьфинальный матч "Аякс" – "Ювентус" пройдет 10 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.

 

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