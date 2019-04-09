Роналду вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился после травмы и сможет принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Аякса".
По информации CalcioMercato и La Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец занимается в общей группе без ограничей.
Также к тренировкам вернулся полузащитник Дуглас Коста.
Участие в матче защитника Джорджо Кьеллини (травма икроножной мышцы) и хавбека Эмре Джана (травма голеностопа) находится под вопросом.
Первый четвертьфинальный матч "Аякс" – "Ювентус" пройдет 10 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.
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