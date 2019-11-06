Роналду сравнялся с Мальдини по количеству матчей в еврокубках

Матч Лиги чемпионов с «Локомотивом» стал для форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду 174-м в еврокубках. Аналогичный показатель у экс-капитана «Милана» Паоло Мальдини.

Теперь они делят по этому показателю второе место. Впереди только бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс — 188 игр.

На данный момент счет в матче равный — 1:1