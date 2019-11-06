Роналду сравнялся с Мальдини по количеству матчей в еврокубках
21:10
Матч Лиги чемпионов с «Локомотивом» стал для форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду 174-м в еврокубках. Аналогичный показатель у экс-капитана «Милана» Паоло Мальдини.
Теперь они делят по этому показателю второе место. Впереди только бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс — 188 игр.
На данный момент счет в матче равный — 1:1
Опрос
проголосовало: 9998Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...