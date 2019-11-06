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Роналду сравнялся с Мальдини по количеству матчей в еврокубках

21:10
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Матч Лиги чемпионов с «Локомотивом» стал для форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду 174-м в еврокубках. Аналогичный показатель у экс-капитана «Милана» Паоло Мальдини.

Теперь они делят по этому показателю второе место. Впереди только бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс — 188 игр.

На данный момент счет в матче равный — 1:1

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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