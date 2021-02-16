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Роналду считает «Порту» очень сильным соперником

18:54
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Завтра нам предстоит очень важный матч против очень сильной команды, и я могу лишь надеяться, что он станет началом долгого пути до финала, — цитирует португальца официальный сайт УЕФА 16 февраля. — С уважением к сопернику, с волей к победе и стопроцентной концентрацией на цели. Вперед, парни!»

Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029476--porto-vs-juventus/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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