Роналду считает «Порту» очень сильным соперником

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Завтра нам предстоит очень важный матч против очень сильной команды, и я могу лишь надеяться, что он станет началом долгого пути до финала, — цитирует португальца официальный сайт УЕФА 16 февраля. — С уважением к сопернику, с волей к победе и стопроцентной концентрацией на цели. Вперед, парни!»

Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.