Положительный тест на коронавирус ставит под вопрос участие форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

Ранее стало известно, что футболист сдал положительный тест, находясь в сборной Португалии. Он пропустит игру Лиги наций со Швецией.

Расписание туринцев на ближайшее время в итальянской серии A и Лиге чемпионов такое: «Кротоне» (в гостях, 17 октября), «Динамо» Киев (в гостях, 20 октября), «Верона» (дома, 25 октября), «Барселона» (дома, 28 октября).

35-летний португалец в текущем сезоне провел два матча за «Юве» и забил три мяча.