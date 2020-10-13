Роналду рискует пропустить встречу с Месси. Матч «Юве» — «Барселона» — через 15 дней
18:21
Положительный тест на коронавирус ставит под вопрос участие форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».
Ранее стало известно, что футболист сдал положительный тест, находясь в сборной Португалии. Он пропустит игру Лиги наций со Швецией.
Расписание туринцев на ближайшее время в итальянской серии A и Лиге чемпионов такое: «Кротоне» (в гостях, 17 октября), «Динамо» Киев (в гостях, 20 октября), «Верона» (дома, 25 октября), «Барселона» (дома, 28 октября).
35-летний португалец в текущем сезоне провел два матча за «Юве» и забил три мяча.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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