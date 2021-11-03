«Мистер Лига чемпионов». Роналду признан лучшим игроком матча «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2). 36-летний португалец оформил дубль и спас свою команду от поражения, забив на 92-й минуте.
«Мистер Лига чемпионов», — написала пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в Instagram в описании к фотографии Роналду с призом.
Стоит отметить, что португалец забивал во всех матчах «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в этом сезоне. Всего же на его счету в этом сезоне 15 голов в 15 играх за клуб и сборную.
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