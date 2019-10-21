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Роналду перед матчем с «Локомотивом» заявил, что игра «Ювентуса» изменилась к лучшему при Сарри

15:23
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пообщался с журналистами перед матчем Лиги чемпионов против «Локомотива». Он считает, что игра «Юве» при Маурицио Сарри стала лучше.

— Команда уверена в себе, — цитирует португальца официальный Twitter «Юве». — Мы гораздо больше играем с мячом. Команда изменилась к лучшему, и мы прибавляем от недели к неделе. Самое главное — это завтрашний матч. Мы должны побеждать и выходить в следующую стадию. В этом сезоне мы больше играем в атакующий футбол. Мы используем новую систему игры, которая мне нравится. Я доволен, как и все команда.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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