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Роналду оттолкнул болельщика, выбежавшего на поле во время матча с «Байером»

14:48
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оттолкнул фаната, который выбежал на поле во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» (2:0).

Во время игры трое болельщиков выбежали на поле, второй успел обнять португальца. Третий боелельщик попытался схавтить игрока за шею и сделать селфи, чем вызвал недовольство Роналду, из-за чего тот оттолкнул фаната.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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