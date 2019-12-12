Роналду оттолкнул болельщика, выбежавшего на поле во время матча с «Байером»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оттолкнул фаната, который выбежал на поле во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» (2:0).

Во время игры трое болельщиков выбежали на поле, второй успел обнять португальца. Третий боелельщик попытался схавтить игрока за шею и сделать селфи, чем вызвал недовольство Роналду, из-за чего тот оттолкнул фаната.