Роналду оттолкнул болельщика, выбежавшего на поле во время матча с «Байером»
14:48
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оттолкнул фаната, который выбежал на поле во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» (2:0).
Во время игры трое болельщиков выбежали на поле, второй успел обнять португальца. Третий боелельщик попытался схавтить игрока за шею и сделать селфи, чем вызвал недовольство Роналду, из-за чего тот оттолкнул фаната.
Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader ? pic.twitter.com/oK8fjynEeV— B/R Football (@brfootball) December 11, 2019
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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