Роналду отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал отвечать на вопросы журналистов после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».

34-летний португалец прошел мимо представителей СМИ и не стал комментировать итоги встречи. Несколько корреспондентов успели сфотографироваться с Роналду.