Роналду отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом»
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал отвечать на вопросы журналистов после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».
34-летний португалец прошел мимо представителей СМИ и не стал комментировать итоги встречи. Несколько корреспондентов успели сфотографироваться с Роналду.
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