Роналду не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за 10 лет. Тогда он тоже вылетел от «Лиона»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые за 10 лет не попал в четвертьфинал Лиги чемпионов. Португалец неизменно доходил до этой стадии сперва с «Реалом», а затем с «Юве», начиная с сезона-2010/11. В этот раз он вылетел с туринцами на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Лиону» (2:1, 0:1).

Примечательно, что десять лет назад «Реал» с Криштиану Роналду в составе также вылетел в 1/8 финала в противостоянии с «Лионом» (0:1, 1:1).