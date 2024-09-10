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Роналду: «Реалу» везет в ЛЧ? Нет, это просто лучший клуб в истории футбола»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий саудовского «Аль-Нассра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о рекорде мадридского «Реала» по количеству побед в Лиге чемпионов.

Испанский клуб завоевал 15 титулов победителей турнира, что является лучшим показателем в истории (с учетом Кубка европейских чемпионов).

«Реал Мадрид»? Многие говорят, что им просто везет в Лиге чемпионов — но нет. Это не везение. Это просто лучший клуб в истории футбола. На «Сантьяго Бернабеу» (домашний стадион «Реала» — Прим. «СЭ») особая атмосфера.

Я был рад играть в Мадриде. Я стал лучшим бомбардиром в истории клуба, мы выигрывали ЛЧ и это было прекрасно!» — цитирует Роналду официальный телеграм-канал журналиста Фабрицио Романо.

Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, провел 438 матчей и забил 450 голов. С мадридским клубом Роналду 4 раз побеждал в Лиге чемпионов.

Источник: Официальный телеграм-канал Фабрицио Романо
Криштиану Роналду
ФК Реал
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