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Роналду, Месси и Левандовски — в команде года по версии УЕФА

14:30
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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УЕФА после голосования болельщиков назвал лучшую команду года, в которую попали пять игроков «Баварии», победителя Лиги чемпионов. Отмечается, что всего в голосовании приняло участие более шести миллионов человек.

Команда 2020 года по версии УЕФА: Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Джошуа Киммих («Бавария», Германия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Тиагу Алькантара («Бавария"/"Ливерпуль», Испания), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Неймар («Пари Сен-Жермен», Бразилия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша).

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