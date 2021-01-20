УЕФА после голосования болельщиков назвал лучшую команду года, в которую попали пять игроков «Баварии», победителя Лиги чемпионов. Отмечается, что всего в голосовании приняло участие более шести миллионов человек.

Команда 2020 года по версии УЕФА: Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Джошуа Киммих («Бавария», Германия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Тиагу Алькантара («Бавария"/"Ливерпуль», Испания), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Неймар («Пари Сен-Жермен», Бразилия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша).