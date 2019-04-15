Роналду и Дибала - в заявке "Ювентуса" на матч с "Аяксом"

"Ювентус" объявил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". В нее вошли форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Щенсны, Пинсольо, Лория;
Защитники: Де Шильо, Сандру, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Ругани, Спинаццола;
Полузащитники: Пьянич, Хедира, Матюиди, Джан, Бентанкур, Кавилья;
Нападающие: Роналду, Дибала, Коста, Кин, Бернардески.
📝 I convocati per #JuveAjax 👇#GETREADY TO GO THROUGH ⚪️⚫️ #FinoAllaFine #ForzaJuve@LAYS pic.twitter.com/3sQwFzsj8r– JuventusFC (@juventusfc) 15 апреля 2019 г.
Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1 - он проходил в Амстердаме.
Опрос
Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар вторника)?
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