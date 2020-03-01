Роналду и Дибала остались недовольны игрой партнеров в матче против «Лиона»
11:30
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Лиону» со счетом 0:1. Туринцы нанесли всего один удар в створ ворот соперника.
Нападающий «Юве» Криштиану Роналду остался недоволен игрой партнеров команды. В перерыве он обсудил это с партнером по атаке Пауло Дибалой в перерыве матча. Этот разговор попал на видео.
El video completo. pic.twitter.com/dLj6bOd26C— CR7 (@Cr7Laportista) February 29, 2020
Криштиану Роналду: Нас просто бросили одних впереди, полузащитники не оказывают никакой поддержки.
Пауло Дибала: Никто не получает мяч.
Роналду: Знаю, нет даже подборов после отскоков, вообще ничего.
Ответная встреча между «Ювентусом» и «Лионом» состоится 17 марта.