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Роналду и Дибала остались недовольны игрой партнеров в матче против «Лиона»

11:30
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Лиону» со счетом 0:1. Туринцы нанесли всего один удар в створ ворот соперника.

Нападающий «Юве» Криштиану Роналду остался недоволен игрой партнеров команды. В перерыве он обсудил это с партнером по атаке Пауло Дибалой в перерыве матча. Этот разговор попал на видео.

Криштиану Роналду: Нас просто бросили одних впереди, полузащитники не оказывают никакой поддержки.

Пауло Дибала: Никто не получает мяч.

Роналду: Знаю, нет даже подборов после отскоков, вообще ничего.

Ответная встреча между «Ювентусом» и «Лионом» состоится 17 марта.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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