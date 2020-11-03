Роналд Куман: «Знаем, что у «Динамо» проблемы с коронавирусом. Надеюсь, матч состоится»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман выразил надежду, что матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо» не будет перенесен из-за коронавируса.

«Мы общались с «Динамо» и знаем, что у них есть проблемы (с коронавирусом — Прим. «СЭ»), — цитирует Кумана Marca. — Они прошли тестирование утром, но я не знаю регламент УЕФА. Надеемся, что матч состоится.

Наши цели неизменны — играть в хороший футбол и создавать моменты. В домашних играх нужно побеждать. Мы хотим продолжать выигрывать в Лиге чемпионов».

Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен из-за нескольких случаев COVID-19 в украинской команде. Такое решение могут принять, если кто-то из игроков «Динамо» сдаст положительный тест уже в Испании. Игра должна состояться 4 ноября и начаться в 23.00 по московскому времени.