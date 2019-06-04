Роналд Куман: "Ван Дейк заслужил "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман считает, что защитник команды Виргил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч" по итогам 2019 года. Игрок "Ливерпуля" выиграл в его составе Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком финала против "Тоттенхэма" (2:0) по версии фанатов.

- Он заслуживает "Золотой мяч", - цитирует Goal Кумана. - Обычно его дают тем, кто забивает или создает голы, но если и давать его защитнику, то делать это сейчас. На мой взгляд, Месси - лучший игрок. Но я также думаю, что нужно выигрывать крупные турниры с командой.

За всю историю "Золотой мяч" выигрывали только три защитника: Франц Беккенбауэр (1972, 1976), Маттиас Заммер (1996) и Фабио Каннаваро (2006). В 1990 году награду получил полузащитник Лотар Маттеус, который впоследствии играл в обороне. Кроме того, один раз в истории "Золотой мяч" завоевал вратарь - Лев Яшин в 1963 году.