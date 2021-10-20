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Роналд Куман о победе над «Динамо»: «Такие матчи должны заканчиваться 3:0 или 4:0»

20 октября, 23:27
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче Лиги чемпионов.

«Такие матчи должны завершаться три или четыре-ноль, — цитирует Кумана сайт УЕФА. — Когда в команде нет первоклассных нападающих, нельзя требовать стопроцентной реализации. Но у нас есть топовые нападающие, которые должны заканчивать такие матчи, как этот.

Ансу Фати долго не играл, и ему требуется время, чтобы вернуть былую форму. У меня были ощущения, что сегодня он сможет показать что-то особенное, но нельзя ждать чуда от парня, которому еще нет и 19 — это невозможно.

Это клуб, в котором мы должны хорошо играть, должны побеждать и забивать голы. Но есть вещи, которые надо улучшить. У нас была задача победить. «Динамо» абсолютно ничего не создало, никакой опасности. Мы прибавили в игре без мяча по сравнению с предыдущими матчами, но мы были не на максимуме, иначе мы победили бы как минимум в три мяча«.

Единственный мяч в этой игре забил Жерар Пике.

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Евгений Петров все материалы автора

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