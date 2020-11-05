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Роналд Куман: «Мы потеряли контроль в матче против «Динамо». Спасибо тер Штегену за феноменальный матч»

11:17
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— Мы не очень хорошо играли против «Динамо», — приводит Goal.com слова Кумана. — В целом, мы были хороши в защите, но соперник создал много опасных моментов. «Барселоне» нужно улучшить игру без мяча. Нам удалось быстро начать матч и забить гол, но потом мы долго пытались забить второй и потеряли контроль. Спасибо тер Штегену — он провел феноменальный матч, благодаря которому мы смогли сдержать атаку соперника.

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