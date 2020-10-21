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Роналд Куман: «Красная карточка Пике — слишком суровое наказание»

05:23
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (5:1).

— Я счастлив, потому что были моменты, когда мы играли в очень хороший футбол, — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА. — Лучшее в матче — первые 25 минут игры. Мы показали, что у нас есть очень хорошие игроки в атаке, которые могут показать свое мастерство. Месси отдал две голевые передачи.

Красная карточка Пике — слишком суровое наказание. Пенальти и удаление — это перебор. Но нужно отметить, как команда играла в меньшинстве.

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