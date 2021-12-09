Рональд Араухо с «Барселоной» хочет выиграть Лигу Европы

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо после поражения от «Баварии» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что каталонцы сейчас не входят в число лучших команд Европы.

«Результат — ужасный, а у соперников была возможность сделать его еще хуже. Начинали мы хорошо, но они создали пару моментов и забили. Первый пропущенный нами мяч подорвал уверенность в своих силах. В конечном итоге мы не смогли выйти из группы не из-за этой игры, а из-за того, что допустили в других. Теперь должны продолжать трудиться и надеяться на то, что светлая полоса настанет поскорее.

Факт, что на данный момент мы не входим в число лучших команд Европы. Если бы входили, то вышли из группы. Теперь наша цель — выиграть Лигу Европы. Обязаны вступить в бой и постараться завоевать трофей", — цитирует пресс-служба УЕФА Араухо.