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Рональд Араухо с «Барселоной» хочет выиграть Лигу Европы

03:26
Рональд Араухо. Фото Instagram
Рональд Араухо. Фото Instagram
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо после поражения от «Баварии» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что каталонцы сейчас не входят в число лучших команд Европы.

«Результат — ужасный, а у соперников была возможность сделать его еще хуже. Начинали мы хорошо, но они создали пару моментов и забили. Первый пропущенный нами мяч подорвал уверенность в своих силах. В конечном итоге мы не смогли выйти из группы не из-за этой игры, а из-за того, что допустили в других. Теперь должны продолжать трудиться и надеяться на то, что светлая полоса настанет поскорее.

Факт, что на данный момент мы не входим в число лучших команд Европы. Если бы входили, то вышли из группы. Теперь наша цель — выиграть Лигу Европы. Обязаны вступить в бой и постараться завоевать трофей", — цитирует пресс-служба УЕФА Араухо.

Бавария — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032656--bayern-vs-barcelona/

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Евгений Козинов все материалы автора

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