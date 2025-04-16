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16 апреля, 02:57

Араухо: «Барселоне» удалось пройти в полуфинал, и мы заслужили это в обеих играх с «Боруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Боруссии» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч в полуфинал вышли каталонцы, так как первый матч выиграли с крупным счетом (4:0).

«Мы осознавали, что у соперников особенный стадион и им нечего терять. В прошлом году они доминировали здесь над всеми своими оппонентами, так что мы знали, как тяжело будет. Но в итоге нам удалось пройти в полуфинал, и мы заслужили это в обеих играх», — цитирует пресс-служба УЕФА Араухо.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Интер» (первый матч выиграла миланская команда — 2:1).

Нападающий дортмундской &laquo;Боруссии&raquo; Серу Гирасси забивает второй гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;.«Боруссия» и Гирасси заставили «Барселону» страдать! Но чуда не случилось
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Рональд Араухо
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