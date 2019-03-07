Ромелу Лукаку: "Я и Рэшфорд знали, что сможем сыграть против "ПСЖ" в паре"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку после победы над "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) признался, что был рад сыграть в паре с Маркусом Рэшфордом​. Бельгиец оформил дубль, а англичанин в концовке встречи реализовал пенальти.

- За день до игры мы были уверены в себе, - цитирует официальный сайт УЕФА Лукаку. - Я и Маркус знали, что сможем сегодня сыграть в паре, и было очень здорово снова играть с ним. Мы договорились: когда Маркус идет в прессинг, я должен поддерживать его. Я говорил ему, что каждый раз, когда он бьет, я буду следить за мячом. И именно так и произошло.