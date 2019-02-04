Ромелу Лукаку: "ПСЖ" - один из главных фаворитов Лиги чемпионов"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что "ПСЖ" является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" встретятся с французским клубом в 1/8 финала этого турнира.

- Думаю, что "ПСЖ" является фаворитом нашего противостояния, - сказал Лукаку в интервью Canal+. - Но мы будем готовы к этому матчу. Мы понимаем, что будем играть против команды, являющейся одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. У них отличный состав, хороший тренер и четкое руководство. Нам предстоит сложный матч.

Первый матч между "МЮ" и "ПСЖ" пройдет 12 февраля в Манчестере, ответный - 6 марта в Париже.

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