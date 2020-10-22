Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Ромелу Лукаку — о ничьей с менхенгладбахской «Боруссией»: «Интер» сделал слишком много ошибок и поплатился"

09:15
Теги:

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о ничьей в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (2:2).

— Не лучший результат для «Интера», мы способны на большее, — сказал в эфире Sky Italia Лукаку. — Мы должны продолжать работать и стать сильнее психологически. Этот результат — непростой момент для нас, но нужно продолжать верить в качество своей игры. «Интер» должен стать лучше в защите, потому что мы допустили оба гола в свои ворота из-за своих же ошибок. Слишком много ошибок, это непозволительно на таком уровне.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир