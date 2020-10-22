Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о ничьей в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (2:2).

— Не лучший результат для «Интера», мы способны на большее, — сказал в эфире Sky Italia Лукаку. — Мы должны продолжать работать и стать сильнее психологически. Этот результат — непростой момент для нас, но нужно продолжать верить в качество своей игры. «Интер» должен стать лучше в защите, потому что мы допустили оба гола в свои ворота из-за своих же ошибок. Слишком много ошибок, это непозволительно на таком уровне.