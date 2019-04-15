Ромелу Лукаку: "Барселона" - это не "ПСЖ", у нее куда больше опыта"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Барселоной".

– "Барселона", "Реал", "Ювентус" и "Бавария" – четыре лучших клуба в Европе, на мой взгляд, – цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА. – Мы вновь хотим стать английской командой, которая принадлежит к когорте лучших. Надо допустить как можно меньше ошибок, но в то же время показать хороший футбол, потому что порой "Барселона" оставляет свободные зоны, куда можно забрасывать мяч.

Все будет зависеть от того, каким будет матч и какой план на игру выберет тренер. Стиль игры каталонцев не меняется в зависимости от соперников, у них своя выработанная система. Мы должны играть умно и понимать, когда можно идти вперед, а когда нельзя. Победа над "ПСЖ", конечно же, придает нам уверенности, но это "Барселона". Нам нужно верить в свои силы, сыграть в Испании от всего сердца и создать больше моментов.

Ответный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 16 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой каталонского клуба со счетом 1:0.