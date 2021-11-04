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Романьоли заявил, что «Милан» сохраняет надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов

12:46
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Защитник «Милана» Алессио Романьоли прокомментировал ничью с «Порту» (1:1) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Первый тайм мы провели плохо, но во втором смогли реабилитироваться и стали более похожими на самих себя. Жаль, что сыграли вничью, потому что мы создали много моментов. Мы знаем, что Лига чемпионов — сложный турнир, но своей игрой мы заслужили куда больше, чем 1 очко в 4 матчах. Пока у нас остаются математические шансы, мы все еще верим в то, что сможем попасть в плей-офф. Все зависит от нас, хоть нам и нужно, чтобы другие результаты тоже совпали удачно», — приводит Football Italia слова Романьоли.

«Милан» занимает последнее, 4-е, место в группе B с 1 очком, отставание от идущего вторым «Порту» составляет 4 очка.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/romagnoli-milan-will-keep-believing-in-champions-league/

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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