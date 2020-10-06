Романцев считает, что «Зенит» обязан выходить из группы Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления российских клубов в Лиге чемпионов.

— Если верить тому, что обычно везет сильнейшим, то в данном случае из российской троицы жребий улыбнулся нашему чемпиону. «Брюгге», «Лацио» и дортмундская «Боруссия» хоть и крепкие команды, но «Зениту» вполне по зубам. Полностью согласен с теми, кто считает, что он просто обязан выходить из группы. Но это возлагает на питерцев особую ответственность, которая может стать дополнительным психологическим грузом.

— У «Краснодара» соперники посерьезней?

— Вне всякого сомнения. Особенно «Челси» и «Севилья». Но если команда сыграет в свой футбол, то при качественном судействе и определенной удаче будущее «Краснодара» мне видится не совсем безнадежным. Единственный его недостаток — полное отсутствие опыта выступлений на таком уровне. Что касается «Локомотива», то он оказался в группе, выжить в которой можно только совершая подвиги в каждом матче. Чего ему искренне и желаю. (Александр Львов)

Полностью интервью с Романцевым можно прочитать здесь.