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Сегодня, 21:38

Романцев о финале Лиги чемпионов: «Козырь «Интера» в том, что никто не считает его фаворитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Манчестер Сити».

— Команда Гвардиолы — лучшая?

— Мы знаем, каким был в свое время «Манчестер Юнайтед». Не можем сейчас сравнить. Каждая команда считает, что она лучшая. Козырь «Интера» в том что его никто не считает за фаворита.

Финал Лиги чемпионов «Интер» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 10 июня и начнется в 22.00 (мск).

Олег Романцев
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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