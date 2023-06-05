Романцев о финале Лиги чемпионов: «Козырь «Интера» в том, что никто не считает его фаворитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Манчестер Сити».

— Команда Гвардиолы — лучшая?

— Мы знаем, каким был в свое время «Манчестер Юнайтед». Не можем сейчас сравнить. Каждая команда считает, что она лучшая. Козырь «Интера» в том что его никто не считает за фаворита.

Финал Лиги чемпионов «Интер» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 10 июня и начнется в 22.00 (мск).