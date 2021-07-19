Романцев оценил шансы «Спартака» в противостоянии с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где красно-белые сыграют с португальской «Бенфикой».

— Считаю, что жребий нас не обидел, — сказал Романцев «СЭ». — Во-первых, мог подарить «Монако», а французские клуба всегда были для «Спартака» неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а, не дай бог, если придется уступить, то это будет не зазорно. И хотя сегодня «Бенфика» не принадлежит в Европе к разряду топов, это умелая команда, идущая в ногу с футбольным временем. Да и состав в ней подобран для больших дел — в каждой линии свои лидеры: в обороне аргентинец Отаменди и бельгиец Фертонген, в средней линии атакующий хавбек Пиззи, а на острие атаки швейцарец Сеферович, забивший на Евро пару голов французской сборной.

Но самое главное, что возглавивший «Спартак» Руй Витория дважды выигрывал с «Бенфикой» чемпионат Португалии. А если тренер знает, как побеждать с командой, то наверняка ему известны и ее слабые места.

К тому же после впечатляющей победы в товарищеском турнире «Спартак» должен начать сезон в приподнятом настроении. Хотя голы и победы в нем не повод для расслабленности, а лишь необходимый игровой заряд для будущих побед.

И еще один момент — первый матч с «Бенфикой» команда проводит на своем поле. А я больше любил начинать в гостях, чтобы потом в случае чего дома можно было, что-то поправить. Но надеюсь, на сей раз этого «что-то» не случится. А потому, ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака».

Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. 51-летний португалец возглавил красно-белых в мае 2021-го.

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет в Москве 3 или 4 августа, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф ЛЧ.