Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру форварда красно-белых Александра Соболева в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

— Замены Зобнина, Хендрикса, Бакаева и Ларссона уже ничего не решали?

— Зобнин и Ларссон почему-то играли не на своих позициях. А Бакаев с Хендриксом вообще потерялись на поле. Поэтому, несмотря на все старания, Соболев оставался практически без мяча. По тому, как действовал Мозес, чувствовалось, что он еще до конца не восстановился.

Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа в Португалии.

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