Роман Широков: «Зениту» дай бог в Лигу Европы выйти»

Бывший полузащитник «Спартака» и экс-спортивный директор «Динамо» Роман Широков в интервью «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита». Чемпионам России достались «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».

— «Зенит» обязан выходить из такой группы в Лиге чемпионов?

— «Зенит» обязан?

— Да.

— «Зениту» дай бог в Лигу Европы выйти.

— Да ладно?

— «Бенфика» — это топ-клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Неудобный для наших команд. «Лион»? Наверное, смешно говорить о том, что «Зенит» и «Лион» равны.

— Вы французский клуб ставите выше?

— Безусловно выше.

— Остается «Лейпциг».

— «Зенит» совсем недавно встречался с этой командой. В одном матче питерцы проиграли, во втором — сыграли вничью. Просто с немцами мы чуть лучше играем, чем с португальцами и французами. Французы — вообще очень непростые для нас соперники, сложные. Так что «Зениту» придется крайне тяжело. Понятно, что задача-максимум — выйти из группы, а задача-минимум — Лига Европы. Но это будет невероятно тяжело сделать

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