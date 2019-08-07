Роман Широков считает, что в поражении "Краснодара" от "Порту" нет ничего страшного

Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков - о матче команды с "Порту" (0:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Почему "Краснодар" с трудом создает моменты? Мы привыкли, что команда играет совершенно иначе, - сказал Широков в эфире телеканала "Матч премьер". - Но у них совершенно другая, перекроенная линия полузащиты. Им нужно сыграться между собой. Это основная причина. Безусловно, "Краснодар" во втором тайме проснулся, начал играть в свой футбол. Единственное, что смущает - много брака. Ничего страшного в этом поражении нет. В Порту будет другой футбол.

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