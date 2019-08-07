22:33 | Футбол — Лига чемпионов

Роман Широков считает, что в поражении "Краснодара" от "Порту" нет ничего страшного

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Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков - о матче команды с "Порту" (0:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Почему "Краснодар" с трудом создает моменты? Мы привыкли, что команда играет совершенно иначе, - сказал Широков в эфире телеканала "Матч премьер". - Но у них совершенно другая, перекроенная линия полузащиты. Им нужно сыграться между собой. Это основная причина. Безусловно, "Краснодар" во втором тайме проснулся, начал играть в свой футбол. Единственное, что смущает - много брака. Ничего страшного в этом поражении нет. В Порту будет другой футбол.

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Краснодар - Порту

 

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6568 чел.

Пройдет ли "Краснодар" в группу Лиги чемпионов-2019/2020?
48.8%
Да
49.0%
Нет, проиграет "Порту"
2.3%
Нет, уступит "Истанбулу ББ"/"Олимпиакосу"

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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