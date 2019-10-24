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Роман Широков: «Последние четыре года у «Зенита» происходил спад после октября»

05:00

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков после поражения от «Лейпцига» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2) в интервью «СЭ» отметил, что у сине-бело-голубых наблюдается неприятная тенденция.

— Если весной в игру «Зенита» органично впишутся Малком и Кокорин, то вопрос с чемпионом России будет, по-вашему, решен?

— Вы знаете, у «Зенита» наблюдается очень неприятная тенденция.

— Какая?

— Последние четыре года у команды происходил спад после октября. Надеюсь, в этом сезоне это не повторится. Нужно достойно завершить турнирный путь. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Широкова

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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