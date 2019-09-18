Роман Широков: «Матч с «Лионом» показал, что «Зенит» готов к Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков после ничейного результата сине-бело голубых с «Лионом» (1:1) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов отметил готовность российской команды к еврокубкам.

— Матч с «Лионом» показал, что «Зенит» готов к Лиге чемпионов, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Они варьировали тактику по ходу встречи. Как действовать против «Бенфики» в следующем туре ЛЧ? Здесь нужно отталкиваться от того, что «Зенит» играет дома. Они очень опасны в контратаках. Надо играть от себя. Впереди две недели у «Зенита».

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