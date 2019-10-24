Роман Широков: «Дома «Зенит» способен действовать агрессивнее и победить «Лейпциг»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков после поражения от «Лейпцига» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2) в интервью «СЭ» отметил, что питерцы способны обыграть немецкую команду на своем поле.

— Какие теперь у «Зенита» шансы на выход в плей-офф?

— Крест ни в коем случае ставить нельзя. Проигран всего один матч. Все будет зависеть от следующих двух встреч. Думаю, дома «Зенит» способен действовать агрессивнее и победить «Лейпциг» при своих болельщиках. Посмотрим, что произойдет дальше.

— Сразу после жеребьевки вы сказали, что «Зенит», скорее всего, поборется за третье место в этой группе...

— А после третьего тура «Зенит» еще борется за первое. Так что — будем посмотреть.

— Выходит, «Зенит» вас приятно удивляет?

— Да, не скрою, удивил. Я, кстати, и не рассчитывал, что питерцы окажутся на последнем месте. Другое дело, что в такой группе даже до 6-го тура можно лидировать, а потом оказаться в хвосте. Я ведь и говорил о том, что «Зениту достались очень неприятные соперники и предполагал, что все могут набирать очки. (Виталий Айрапетов)

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