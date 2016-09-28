Роман Еременко: "Очень устал. Выпил 3 литра воды на допинг-контроле"
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко посетовал на реализацию после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1). Также финн отметил, что "шпоры" произвели на него большее впечатление по сравнению с "Байером".
– Что сегодня не получилось?
– Такая игра... Моменты у нас были. Но мы не забили, а они свой реализовали.
– Игра шла по вашему плану?
– Мы хотели больше владеть мячом, но "Тоттенхэм" нам этого не позволил.
– В то же время вы позволили им нанести всего два удара в створ ворот.
– Конечно, это хороший показатель. Но вот только они забили.
– Во втором тайме согласны были на ничью?
– Это стало бы нормальным результатом. Во втором тайме пошли качели – то в одну, то в другую сторону.
– Кто сильнее – "Тоттенхэм" или "Байер"?
– Мне англичане больше понравились.
– Почему?
– Класс игроков у них повыше.
– Тренер вам говорил, что "Тоттенхэм" голы часто забивает после перерыва?
– Нет. Об этом не говорили.
– А что Слуцкий сказал после игры?
– Я не знаю. Сидел на допинге.
– Вы же и после "Байера" ушли на допинг-контроль. Почему выбирают именно вас?
– Не знаю. Может, из-за прически.
– Ваша новая прическа вам, получается, сегодня не помогла на поле?
– Еще бы она мне помогла...
– Центр поля сегодня остался за ЦСКА?
– В центре была хорошая борьба. Вообще, я очень устал. На допинг-контроле три литра воды выпил. Именно воды! (Виталий АЙРАПЕТОВ)