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28 сентября 2016, 01:38

Роман Еременко: "Очень устал. Выпил 3 литра воды на допинг-контроле"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник ЦСКА Роман Еременко посетовал на реализацию после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1). Также финн отметил, что "шпоры" произвели на него большее впечатление по сравнению с "Байером".

– Что сегодня не получилось?

– Такая игра... Моменты у нас были. Но мы не забили, а они свой реализовали.

– Игра шла по вашему плану?

– Мы хотели больше владеть мячом, но "Тоттенхэм" нам этого не позволил.

– В то же время вы позволили им нанести всего два удара в створ ворот.

– Конечно, это хороший показатель. Но вот только они забили.

– Во втором тайме согласны были на ничью?

– Это стало бы нормальным результатом. Во втором тайме пошли качели – то в одну, то в другую сторону.

– Кто сильнее – "Тоттенхэм" или "Байер"?

– Мне англичане больше понравились.

– Почему?

– Класс игроков у них повыше.

– Тренер вам говорил, что "Тоттенхэм" голы часто забивает после перерыва?

– Нет. Об этом не говорили.

– А что Слуцкий сказал после игры?

– Я не знаю. Сидел на допинге.

– Вы же и после "Байера" ушли на допинг-контроль. Почему выбирают именно вас?

– Не знаю. Может, из-за прически.

– Ваша новая прическа вам, получается, сегодня не помогла на поле?

– Еще бы она мне помогла...

– Центр поля сегодня остался за ЦСКА?

– В центре была хорошая борьба. Вообще, я очень устал. На допинг-контроле три литра воды выпил. Именно воды! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Роман Еременко
ФК Байер
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК ЦСКА (Москва)
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